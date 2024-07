Vor mehr als einem Jahr haben Ida Hafner vom Kulturzentrum villahafner in Maria Lankowitz und Lisa Münzer vom Verein „Zukunft (er-)leben“ aus Köflach die Mitmachregion Voitsberg ins Leben gerufen. Die Idee war es, Initiativen, Organisationen und Privatpersonen ins Boot zu holen, die sich bereits mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, zu einem Netzwerk zu vereinen und durch Synergien den Mehrwert für die Gesellschaft zu erhöhen. Erster Höhepunkt war im Juni 2023 die Mitmachkonferenz, in der diskutiert und an zukunftsweisenden Ideen gearbeitet wurde.