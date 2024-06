Ob beim inzwischen schon zur Institution gewordenen Treffen „100.000 PS im Dorf“, ob bei Benefizaktionen, bei Krampusläufen oder Trike-Treffen, überall steht ein Mann dahinter: der „Ferdl“ vom Freizeitclub „Graf von Eysselsberg“ in Södingberg (Gemeinde Geistthal-Södingberg). Ferdinand Krendl ist der unermüdliche Organisator, der Ideengeber für vielerlei Veranstaltungen in unserer Region. Er sitzt unermüdlich am PC, stöbert im Internet, telefoniert sich quer durch Österreich und darüber hinaus und hat sich als Veranstalter weit über unsere Grenzen hinaus einen Namen gemacht. „Die vielen positiven Reaktionen, teils von weit her, geben mir An- und Auftrieb, weiter an meinen Veranstaltungen zu arbeiten“, freut sich Krendl, „aber ohne die Unterstützung von meiner Familie mit Gattin Heide und Tochter Janine oder auch von Personen wie Anton Wipfler aus Söding könnte ich das nicht schaffen.“