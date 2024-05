Zum fünften Mal organisiert Stefan Waltensdorfer in diesem Sommer ein Feriencamp für bettnässende Kinder. Über 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten bereits unbeschwerte Tage auf der Pack in der Weststeiermark verbringen, im Juli wird die 100er-Marke geknackt. „Ich habe noch einmal nachgezählt, weil ich es gar nicht glauben konnte, zu Beginn hätte niemand gedacht, dass das Sommercamp so gut angenommen wird“, freut sich Waltensdorfer. Ihm ist es ein Anliegen, das Thema Bettnässen zu enttabuisieren. Wenn Kinder und Jugendliche morgens in einem nassen Bett aufwachen, ist das nichts, wofür man sich schämen muss.