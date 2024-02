Erfreuliche Gastro-Neuigkeiten aus Maria Lankowitz! Das Golfrestaurant in Puchbach sperrt am kommenden Montag, dem 4. März, wieder auf. Nachdem der Vertrag des bisherigen Pächters Hannes Herold mit Jahresende ausgelaufen ist, konnte nun mit Laura Gseller eine Nachfolgerin gefunden werden. Gseller war bereits zuvor ein erfahrenes Mitglied des Gastro-Teams, jetzt wagt sie den Schritt in die Selbstständigkeit und wird selbst die neue Pächterin.

„Da Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, freue ich mich, zusammen mit meinem Team, euch bald bei uns von Montag bis Sonntag herzlich begrüßen zu dürfen“, freut sich Gseller auf ihre neuen Aufgaben. Wert legt sie vor allem auf den gemeinsamen Austausch mit ihren Gästen. Kulinarisch verwöhnt werden übrigens nicht nur Golferinnen und Golfer, sondern auch alle anderen Gäste. Ab 4. März hat das Golfrestaurant täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Reservierungen werden telefonisch unter (03144) 69 70 20 entgegengenommen.

Am 4. März öffnet das Golfrestaurant seine Pforten, die Golfsaison beginnt am 8. März © Gepa

Indes steht auch die Golfsaison vor der Tür und die Mitglieder des Golfclubs Erzherzog Johann mit Clubmanager Ernst Feichtel können es kaum erwarten, wieder Gäste auf ihrem Golfplatz willkommen zu heißen. „Wir freuen uns auf eine Saison mit sportlichen Turnieren und gesellschaftlichen Veranstaltungen in Maria Lankowitz“, heißt es in einer Aussendung. Ab Freitag, dem 8. März um 12 Uhr, ist die Anlage wieder geöffnet. Ab Montag, (4. März ab 9 Uhr) können Startzeiten online unter www.golf.at oder telefonisch unter 03144-69 70 gebucht werden.