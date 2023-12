Bunter Weihnachtsmarkt der Vereine am Michaeliplatz

Am Freitag luden die Voitsberger Vereine zum gemütlichen Weihnachtsmarkt am Michaeliplatz. Rund 15 Vereine, darunter die Voitsberger Schlossbergteifln, die Pistenrettung Steiermark oder das Eltern-Kind-Zentrum, boten Glühwein, jede Menge Kekse und andere Köstlichkeiten zum Verkauf an.