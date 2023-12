Im vergangenen Jahr wollte Marko Leperneg auf einem Pachtgrund in Maria Lankowitz ein Holzriegelhaus für sich, seine Lebensgefährtin und den gemeinsamen Sohn errichten lassen. Eine Baufirma wurde gefunden, das Haus sollte insgesamt 256.000 Euro kosten, weshalb der Weststeirer einen entsprechenden Kredit aufnahm. Die Familie freute sich bereits auf den Einzugstermin Ende 2022. 90.000 Euro hat Leperneg bereits an die Baufirma überwiesen.

Doch seit einem Jahr steht der Bau still, auf der verwaisten Baustelle ist nur die Grundplatte des Hauses zu sehen, inzwischen ist auf dem Gelände alles verwuchert. Marko Leperneg weiß nicht mehr weiter. Noch wohnt er mit seiner Familie in einem Haus zur Miete und hat zusammen mit dem Kreditabtrag 3000 Euro Fixkosten im Monat. Im Rahmen der Sendung „Mein Recht“ besucht Rechtsanwalt Christian Horwath Marko Leperneg auf der Baustelle, wo eigentlich seit fast einem Jahr ein fertiges Haus stehen sollte. Horwath will nichts unversucht lassen und hofft, eine Einigung zu erzielen. Bei der gemeinsamen Ansicht der Unterlagen wird schnell klar, dass der Fall zur Anzeige gebracht werden muss.

Am Dienstag, dem 5. Dezember, wird die Folge der Sendung „Mein Recht“ um 21.20 Uhr auf „Puls 4“ und der Streaming-Plattform „JOYN“ ausgestrahlt.