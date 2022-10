Renate Kienreich und Werner Hierzer aus Markt Hartmannsdorf haben sich vor 18 Jahren bei einem Egon7-Fest kennen und lieben gelernt. Der Bademeister und die Selbstständige gaben sich am 16. September in Gleisdorf das Ja-Wort. Gefeiert wurde nach der Hochzeit in kleinem Rahmen. Die Hochzeitsreise führte die beiden nach Zypern. Ihre gemeinsame Freizeit verbringen sie am liebsten beim Motorrad- oder Radfahren.