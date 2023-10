Das Borg Birkfeld eröffnete die heurige Maturaballsaison am 7. Oktober und die nächsten Maturantinnen und Maturanten stehen bereits in den Startlöchern. Diesen Samstag, am 21. Oktober, wird im Forum Kloster in Gleisdorf gefeiert und getanzt, wenn es bei der HLW Weiz heißt: Ball in - The last Spin.