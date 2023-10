Heute ist es üblich, Fotos mit dem Handy zu schießen, tausende Dateien in noch mehr Alben am Smartphone zu verstauen und die Erinnerungen jederzeit abrufen zu können. Mit analogen Fotos ist das nicht so einfach. Diese findet man hauptsächlich in Fotoalben oder Kisten - vielleicht irgendwo am Dachboden versteckt. Die gibt es auch oft nur einmal. Bestaunen kann es also nur der jeweilige Besitzer.