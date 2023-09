Sie hat Bauingenieurwesen studiert, mit Anfang 20 eine Filiale einer Kette für Bäder und Fliesen geführt und sich nun mit ihrem Unternehmen "Stickfantasien" selbstständig gemacht. Andrea Pein zog mitten in der Pandemie mit ihrer Geschäftsidee von St. Ruprecht an der Raab nach Gleisdorf.

Auf rund 120 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet die gebürtige Wienerin seit rund zwei Jahren alles an, was das Kinder- und Elternherz begehrt. "Personalisiert und von ausgewählten Marken. Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig", betont die Unternehmerin und Mama von zwei Kindern.

Ein zweiter Standort?

Seit Corona hat Pein gemerkt: "Die Leute schauen auf die Qualität und die Langlebigkeit." In der Gleisdorfer Kernstockgasse findet man etwa Spielzeug aus Holz und recyceltem Plastik. Das Geschäft läuft gut. Trotzdem denkt Pein nicht an einen zweiten Standort. "Ich glaube nicht, dass es noch mal so gut funktioniert. So wie es ist, passt es gut für uns."

"Uns" - das sind auch ihre beiden Angestellten. An zwei Tagen hat Pein ihr Geschäft auch nachmittags geöffnet (siehe Infobox). "Wir sind kein klassisches Spielzeuggeschäft. Wir haben sehr viele Stammkunden", erzählt die Unternehmerin.

Arbeit auch am Wochenende

Auch auf Instagram ist Pein mit "Stickfantasien" aktiv und zählt bereits rund 14.000 Follower. "Vor allem in der Corona-Zeit hat uns Social-Media sehr geholfen." Trotzdem ist sie vorsichtig mit der Plattform: "Die Leute denken oft, wir stehen nur im Shop. Sie sehen die Arbeiten im Hintergrund nicht. Ich sitze oft auch sonntags vor dem Computer und kümmere mich um die Website oder den Online-Shop."

Die Kinderbetreuung macht die zweifache Mama nachdenklich: "Ich hab mir das mit meinem Mann und der Nachmittagsbetreuung gut eingeteilt. Nicht jeder hat Großeltern in der Nähe, die einspringen können." Pein ist froh über ihren Schritt in die Selbstständigkeit: "Ich würde es immer wieder tun, wenn es so reibungslos läuft."