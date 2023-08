Ganz stolz sitzt Adolf Pristinger auf einer Holzbank in seiner urigen Stube und blättert in einem Buch mit lauter handbeschriebenen Seiten. Der 91-Jährige lebt mit seiner Frau auf einem Hof direkt an der Grenze zu Fladnitz an der Teichalm. "Wir gehören aber schon zu Semriach", sagt er und lacht.