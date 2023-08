Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Koglhof am Marienfeiertag auf der B 72 Weizer Straße. In einer starken Linkskurve in Fahrtrichtung Ratten ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Motorradunfall. "Die Lenkerin war mit dem Vorderreifen seitlich weggerutscht, daraufhin kam es zum Sturz", erklärt Kommandant Christian Kandlbauer von der FF Koglhof. Die Motorradfahrerin erlitt bei den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.