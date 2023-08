Die weiße Schutzweste übergestreift, das Haarnetz befestigt und einen Schutz für die Schuhe gibt es obendrein. Dann kann es losgehen - in die Produktionshalle von "C & D Foods" in Gschaid (Gemeinde Birkfeld). Dort werden im Jahr zwischen 17.000 und 18.000 Tonnen Nassfutter für Katzen und Hunde hergestellt und in 31 Länder europaweit sowie nach Japan exportiert. "Sogar die Katze von König Charles frisst unser Futter", erzählt Nicholas Blake. Er ist zuständig für 47 Praktikantinnen und Praktikanten, die in diesem Sommer bei dem Tierfuttererzeuger arbeiten. Mehr als 60 Bewerbungen trudelten ein. So viele wie noch nie, sagt Geschäftsführer Heinz Schabreiter.