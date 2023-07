Die besten Geschichten schreibt das Leben - im Falle von Siegbert Rosenberger aus Gleisdorf trifft das zu hundert Prozent zu. Und so hat der 79-Jährige eine Begebenheit, die sich erst vor wenigen Monaten in seiner Heimatstadt zugetragen hat, in einem "Mini-Krimi" zu Papier gebracht. Zwar ist das Werk nur 47 Seiten lang - die Geschichte darin allerdings nicht minder spannend. Dort wurde nämlich in der Stadtpfarrkirche eine Kamera entwendet. "Ganz genau handelte es sich um eine Wildkamera, die in der Kirche installiert worden war", erzählt Rosenberger.