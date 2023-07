"Guggi's Mode" zieht um, Inhaberin geht in Ruhestand

Am 29. Juli öffnet "Guggis Mode" das letzte Mal in der Bismarckgasse in Weiz ihre Türen. Inhaberin Gudrun Dragosits geht in Pension und übergibt ihr Geschäft. Hier in der Business-Szene der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Weizer Wirtschaftswelt gerade tut.