In Prebensdorf wurde bis zum ersten Hahnenschrei gefeiert

Mit Fotos. Am vergangenen Wochenende veranstaltete die örtliche Feuerwehr beim Obstlagerhaus Oswald in Prebensdorf ihr zweitägiges Fest. Am Samstag wurde mit der "Mountain Crew" gefeiert, am Sonntag gabs den Frühschoppen.