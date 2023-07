Ein schwarzer Schriftzug an der Wand mit "Nimm Platz" springt einem sofort ins Auge, wenn man die Eckräumlichkeiten am Hauptplatz 12 in Weiz betritt. Er lädt zum Verweilen auf der Sitzbank ein, die dort nun statt Regalen der ehemaligen Bipa-Filiale Platz gefunden hat. Seit Donnerstag hat der erste Co-Working-Space (Anm. eine Art Gemeinschaftsbüro) in der Stadt Weiz geöffnet.