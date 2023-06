Moderne, elektronische Tanzmusik vereint mit einem Tanz aus den 20er-Jahren: Das bietet der sogenannte Electro-Swing. Bekannte Vertreter dieser recht jungen Musikgattung sind etwa der Linzer Parov Stelar, Tape Five oder DJ Harvey Miller. Letzterer kommt am 11. August (ab 22 Uhr) in die Weizer Diskothek Kokomo – im Rahmen des 7. Dixie- und Swingfestivals, organisiert von Johannes Hödl.