Vergangene Woche ließ sich in St. Kathrein am Offenegg zwar ein neues, aber kein unbekanntes Gesicht auf dem Bürgermeisterstuhl nieder. Nach 16 Jahren übergab Thomas Derler offiziell an Manfred Straßegger, der Dienstagabend von Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck angelobt wurde.

"Am Mittwoch hatte ich meinen ersten Arbeitstag", erzählt der neue Ortschef. Seit 2020 sitzt der 44-Jährige im Gemeinderat und war Obmann des Bau- und Umweltausschusses. War es ihm damals schon klar, irgendwann diese Position zu übernehmen? "Ganz sicher nicht. Das war nicht geplant. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich gefragt wurde."

Günther Großegger (SPÖ), Bürgermeister Manfred Straßegger (ÖVP), Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck, Lucia Steinbauer (ÖVP) © KK

Projekte seien einige geplant. Über Konkretes und "ungelegte Eier" spreche er aber noch nicht. Bekannt war schon länger, dass Straßegger übernimmt. "Darum ist es für die Bevölkerung keine große Überraschung mehr gewesen."

Der gebürtige St. Kathreiner und Vater von zwei Töchtern arbeitet neben der Funktion als Bürgermeister weiter bei der Firma Strobl: "Dort habe ich meine Stunden reduziert. Vollzeitbürgermeister werde ich keiner", sagt er.

Nöhrer folgte Pregartner

Als Vollzeitbürgermeister sieht sich auch Franz Nöhrer jetzt noch nicht. Er ist jetzt Ortschef von St. Ruprecht an der Raab und wurde am vergangenen Donnerstag angelobt. Für seine neue Aufgabe hat er die Geschäftsführung in seinem Bauunternehmen zurückgelegt und die Stunden im Landesdienst (Abteilung 16) reduziert. "Für zwei Jahre", bekräftigt er.

Auf Nöhrers Agenda stehen in den kommenden Jahren ebenfalls einige Projekte. Er denke da aber nicht in Amtsperioden, sondern 10 bis 15 Jahre lang voraus.

Johann Kalcher (ÖVP), Bezirkshauptmann Heinz Schwarzbeck, Bürgermeister Franz Nöhrer (ÖVP) und Rupert Hütter (ÖVP) © KK

Vor 14 Jahren zog Nöhrer – der Liebe wegen – von St. Johann/Haide nach St. Ruprecht/Raab. Seit drei Jahren sitzt der 45-Jährige im Gemeinderat. War das mit dem Bürgermeisterposten vorhersehbar? "Ich wurde damals schon gefragt, ob ich es mir vorstellen kann, wenn der Tag X kommt."

Seit rund eineinhalb Jahren habe er Herbert Pregartner dann intensiv über die Schulter blicken dürfen. Und dennoch äußerste sich Nöhrer zur Nachfolge immer zurückhaltend: "Bevor nichts unterschrieben war, war das für mich nicht fix."