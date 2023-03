Feldbach machte vor einer Woche den Anfang, nun war Weiz an der Reihe, Deutschlandsberg wird noch folgen: Mit einer Plakataktion will man auf die schlechten Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich aufmerksam machen. Die Mitglieder der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) sowie Mitarbeiterinnen des LKH Weiz gingen am frühen Dienstagnachmittag auf die Straße. "Es ist nicht die erste Protestaktion und es wird nicht die letzte sein", sagt Betriebsratsvorsitzende Tanja Hierzberger.