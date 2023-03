Am Freitagabend gegen 19 Uhr brachen ein oder mehrere unbekannte Täter auf einem Firmenlagerplatz in Sinabelkirchen mehrere Baustellencontainer auf und beschädigten diese, um in das Innere zu gelangen. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde jedoch nichts aus den Containern gestohlen.

Auf dem Lagerplatz befand sich ein unversperrter Tank für einen Lkw-Diesel. Dieser wurde geöffnet und geleert. Die Schadenssumme ist bisher unbekannt.