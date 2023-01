Er war am Samstagabend allein in seinem Auto unterwegs - und wie sich später herausstellen sollte - betrunken am Steuer gesessen. Gegen 20.45 Uhr fuhr der 30-Jährige aus dem Bezirk Weiz auf der L360 von Rollsdorf in Richtung Preßguts. Durch "eine Ablenkung", gab er an, sei er mit seinem Pkw aufs Bankett geraten, habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist dann gegen einen Baum gekracht.