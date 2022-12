Ein 37-Jähriger war am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw in Preding auf der B 64 von Gleisdorf kommend in Richtung Weiz unterwegs. Bei einem Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt anhalten. Hinter ihm fuhr ein 60-Jähriger in geringer Geschwindigkeit mit seinem Pkw und wollte ebenfalls stehen bleiben, als sich ein weiterer 60-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache mit erhöhter Geschwindigkeit dem Kreisverkehr näherte.