Heinz Gerstner hat viel erlebt. Und obwohl er schon 78 Jahre alt ist, will er es weitergeben. Die Lehren aus der Natur solle man mitnehmen, sagt der Sozial- und Lebensberater, der seit acht Jahren in Obergroßau, Gemeinde Sinabelkirchen lebt. Davor hatte er 20 Jahre lang den Sonnhof mit Permakultur und jeder Menge Tieren, die das ganze Jahr im Freien lebten, betrieben. Dort hat er Jugendliche aufgenommen, vom Drogenkonsum weggebracht und resozialisiert.

Im Freilichtmuseum Stübing gestaltet Gerstner einen Vortrag am 30. Oktober um 10 Uhr und zwei Seminare am 19. und 20. November (9 bis 17 Uhr) mit dem Titel "Empathie - wie Tiere fühlen".

Gerstner sieht die Natur in ihrer Gesamtheit. "Pflanzen, Tiere, Menschen, es ist alles nur ein Teil. Die Empathie, die Tiere empfinden, müssen wir uns wieder aneignen", so Gerstner. Sich in andere hineinversetzen, sei wichtig. "Ich fühle, wie du fühlst. Das ist vielen leider abhanden gekommen. Während der Coronazeit im Home Office haben viele Eltern bemerkt, wie schlimm eigentlich ihre Kinder sind, oder dass Ehepartner sich auf die Nerven gehen, wenn sie den ganzen Tag zusammen sind." Die Gespräche darüber haben Gerstner dazu bewogen, darüber zu erzählen, dass wir uns an dem orientieren sollen, was natürlich ist. "Wichtig ist, nicht den anderen verändern zu wollen, sondern sich selbst zu ändern."

Buch "Die Supermacht Natur"

Neben dem Seminar bereitet Gerstner auch noch ein Buch vor - Titel: "Die Supermacht Natur". "Für das Schreiben und Sinnieren bin ich auf der Suche nach einer kleinen Landwirtschaft, wo ch mit meinen Tieren alleine sein kann. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich", so der Autor.