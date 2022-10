Drei Finalisten aus dem Bezirk Weiz: 30 Finger fliegen über die Tasten

Am kommenden Samstag geht in der Steinhalle in Lannach der diesjährige Steirische Harmonikawettbewerb über die Bühne. Drei der insgesamt fünf Finalisten kommen heuer aus der Musikschule Birkfeld.