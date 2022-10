Der "Equal Pay Day" ist jener Tag, an dem Männer statistisch gesehen so viel verdient haben wie Frauen bis zum Jahresenende. Steiermarkweit ist er heuer am 26. Oktober, im Vorjahr war er am 20. Oktober. "Frauen bekommen 18 Prozent weniger Gehalt oder anders gesagt, sie arbeiten 67 Tage im Jahr umsonst", sagt die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ Steiermark, Bundesrätin Elisabeth Grossmann bei einem Termin in Weiz. Warum in Weiz? "Weil hier der Unterschied steiermarkweit am größten ist, Frauen werden sogar um 23 Prozent weniger bezahlt, der Equal Pay Day ist hier also schon am 9. Oktober. Im vergangenen Jahr haben die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag und Leoben überholt und Weiz ist somit jetzt das Schlusslicht", so Grossmann.