Zwei PKWs kollidierten am Freitag, 7. Oktober, gegen 13 Uhr im Kreuzungsbereich der B 54 Kreuzung Almweg – Stegfeldweg, Gemeinde Großpesendorf. Eine 61-Jährige wollte mit ihrem Pkw vom Almweg in die Bundesstraße 54 einbiegen und dürfte dabei den aus Richtung Gleisdorf herannahenden Pkw eines 43-Jährigen übersehen haben. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die über die Böschung katapultiert wurden. Eine Person musste mittels Bergegerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der medizinischen Erstversorgung mussten beide Unfalllenker in das LKH Weiz eingeliefert werden, der 84-Jährige Beifahrer der 61-Jährigen wurde mit dem alarmierten Rettungshubschrauber Christophorus in das LKH Graz geflogen. Alle Beteiligen kommen aus dem Bezirk Weiz, die Feuerwehr Neudorf stand mit 18 Kräften im Einsatz. Die B54 wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.