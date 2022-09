Seit dem Jahr 1994 gibt es die Besel GmbH für Bürotechnik. Im Vorjahr hat sich Sohn Christian Besel nach abgeschlossenem Studium entschlossen, in die Geschäftsführung an der Seite von Mutter Waltraud Besel einzusteigen und das Familienunternehmen somit in die nächste Generation zu führen. "Wir haben schon länger überlegt, dass wir ausbauen, mit diesem Schritt war es dann klar", erklärt Seniorchef Reinhard Besel.