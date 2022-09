Baustellen gibt es in der Stadt Weiz derzeit viele. "Ich weiß, die Situation ist schwierig", sagte Bürgermeister Erwin Eggenreich bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag. "Letzte Woche hat es gleichzeitig gleich drei große Baustellen gegeben." Bei der neuen Ortsdurchfahrt wurden Betonarbeiten vorgenommen. "Wir sind davon entfernt, dass es aalglatt ist, aber es gibt schlimmere Dinge und es ist aufgefallen, dass Chaos ausbricht, wenn die Straße gesperrt ist. Jeder hat gesehen, wie wichtig und sinnvoll die Ortsdurchfahrt ist", so Eggenreich. Bei der Franz-Pichler-Straße wird "das Projekt Kanal fertiggestellt". Geduld ist nicht nur bei diesem Bauvorhaben gefragt, sondern auch beim Radweg in der Marburger Straße. "Wenn ich zaubern könnte, würde ich die Straße fertig zaubern", so Eggenreich, der um Geduld bittet.