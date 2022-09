"O’zapft is!", heißt es Mitte September nicht nur auf dem weltweit größten Volksfest in München. Im Bezirk Weiz wird der Bockbieranstich schon in den ersten September-Tagen erledigt. Denn schon kommendes Wochenende steigen die ersten Wiesen-Partys, wie etwa in Heilbrunn und Strallegg. Bei Letzterem wird das 20-jährige Jubiläum der Landjugend gleich mitgefeiert. Ab 19 Uhr spielen "Die Joglländer" am Strallegger Dorfplatz auf, ab 21 Uhr wird das Disco-Zelt eröffnet.