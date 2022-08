Zwei einstige Traditionsgasthöfe - einmal in St. Kathrein am Hauenstein und einmal in Miesenbach - werden gerade zu Mehrgenerationenhäuser umgebaut. Als Dorfgasthof war der ehemalige Hauenstein-Hof in St. Kathrein/H. Zentrum der Geselligkeit und Gastwirtschaft. Mitten in der Waldheimatgemeinde liebte es einst auch Peter Rosegger zu verweilen. Ein beliebter Treffpunkt direkt am Miesenbacher Dorfplatz war auch der Gasthof "Zur Linde". Für Letzteren war 2019 Schluss mit der Gastro, am Hauenstein-Hof wurde bis 2013 gekocht.