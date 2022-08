Alles wird teurer, also müssen die Leute sparen: In kaum einem Segment ist das so auffällig wie beim Autokauf. 108.606 Pkw wurden im ersten Halbjahr des Jahres 2022 neu zugelassen, 19 Prozent weniger als im Vorjahr und so wenige wie seit 44 Jahren nicht mehr. Der Rückgang aller Kraftfahrzeuge gegenüber 2021 liegt sogar bei 23,4 Prozent. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, denn im Juli wurden nur 16.054 Pkw zugelassen, halb so viele wie 2019 vor Corona und Teuerungswelle.