Es gibt aktuell viele negative Meldungen wie die extreme Teuerung. Vom Arbeitsmarkt gibt es hingegen sehr positive Nachrichten, denn eine so niedrige Arbeitslosigkeit wie aktuell gab es in den vergangenen 20 Jahren selten: 2,2 Prozent lautet die aktuelle Arbeitslosenquote, und zwar in den beiden AMS Bezirken Weiz und Gleisdorf. In absoluten Zahlen sind das 502 Arbeitslose im Norden des Bezirks Weiz und 613 im Raum Gleisdorf.