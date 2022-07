Egal, wo man sich dieses Wochenende im Raum Weiz aufhält, den heulenden Motoren wird man diese Tage nicht entkommen können. Denn zum 13. Mal findet die Rallye Weiz statt, am Donnerstagabend wurde in der Europa-Allee die Eröffnung gefeiert. Ab 19 Uhr sammelten sich die Autos – vom historischen bis hin zum klassischen Rallye-Boliden.

80 Teams gehen in den nächsten zwei Tagen an den Start. Der Favorit der Weizerinnen und Weizer? Der Name Kevin Raith fiel mehrmals. Am gesamten Wochenende werden um die 30.000 Leute erwartet, die sich die Rallye in den acht teilnehmenden Gemeinden (Anger, Birkfeld, Gutenberg-Stenzengreith, Mortantsch, Naas, Passail, Thannhausen und Weiz) anschauen werden. Gestartet wird am Freitag um 13 Uhr beim Gasthaus Strobl, die erste Sonderprüfung findet um 13.33 Uhr in Anger statt – am Freitag werden sogar um die 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, verrät Moderator Peter Bauregger.

Heuer nicht als Rallye-Teilnehmer dabei ist Stefan Fritz. "Ich bin das letzte Mal voriges Jahr im Rallye-Auto gesessen", verrät er, als er mit seinem Boliden vorfuhr. Ganz verzichtet er auf das Spektakel aber nicht, er wird das Vorausauto fahren.

Nach den historischen und klassischen Verbrenner-Fahrzeugen hatten auch noch die elf E-Corsas - die beim Rallye-E-Cup teilnehmen – ihren Auftritt. Darunter auch der Niederösterreicher Luca Pröglhöf, der gemeinsam mit der Easy Drivers Fahrschule im Rahmen der Weiz Rallye einen Führerschein verlost. Das Gewinnspiel läuft noch bis Sonntag.