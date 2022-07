Anrainer der Flurgasse in St. Ruprecht an der Raab oder auch Eltern, die sich in den vergangenen Jahren Sorgen um ihre Schützlinge machten, wenn sie auf dem Weg zu Schule waren, dürften jetzt jubeln. Denn die Aroma Obst GmbH will ins Industriegebiet nach Wollsdorf umsiedeln. "Dort wo auch Wollsdorf Leder oder Weyland sich angesiedelt hat", verrät Michelle Schalk-Hirschbeck, Geschäftsführerin von der Aroma Obst GmbH. Das Grundstück sei noch nicht fixiert, bis September 2024 soll der Standort aber gewechselt werden.