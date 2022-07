Seit 22 Jahren gibt es jetzt das Huabn-Theater oben auf der Brandlucken in der Gemeinde Anger im Bezirk Weiz. Und heuer wollen sie sich einen Jux machen, denn das bekannte und beliebte Stück "Einen Jux will er sich machen" steht heuer auf dem Spielplan der beliebten Laienbühne. Die praktisch ausverkaufte Premiere steigt am Mittwoch um 20 Uhr und wird wieder zahlreiche Ehrengäste auf die Brandlucken locken - in den vergangenen Jahren war auch der jetzt zurückgetretene Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Stammgast. 19 weitere Vorstellungen immer mittwochs, freitags und sonntags folgen.