Eine Kritik an der Bundesregierung und ihrer Maßnahmen oder Nicht-Maßnahmen in der Coronakrise bzw. bei den kriegsbedingten Teuerungen ist der Zehn-Punkte-Plan "SOS Zukunft", der am Freitag in Weiz steiermarkweit erstmals vorgestellt wurde. Die Freiheit ist der wichtigste Punkt, den der geschäftsführende Landesobmann Alessandro Kopeter aus Leoben und der Birkfelder Landtagsabgeordnete Patrick Derler gemeinsam mit RFJ-Bezirksobmann Patrick Seidnitzer vorbringen.