Plötzlich war es finster im Wiener Ernst-Happel-Stadion am vergangenen Montag vor dem Spiel Österreich gegen Dänemark in der Fußball Nations League. Für viele Menschen wohl ein Aha-Erlebnis, dass das vielbeschworene Blackout - also ein längerfristiger Stromausfall - tatsächlich auch in Österreich kommen könnte.