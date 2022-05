Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde St. Kathrein am Offenegg wurde am vergangenen Wochenende eine Gnadenhochzeit gefeiert. Und das jubelnde und bejubelte Paar war ein ganz besonderes: Franz und Maria Eder, die das Gasthaus Eder groß gemacht haben, sind seit 70 Jahren verheiratet. "Alle in der Gemeinde freuen sich mit ihnen, weil sie enorm hohes Ansehen genießen und unglaublich viel für die Gemeinde geleistet haben", berichtet Vizebürgermeisterin Lucia Steinbauer.