"Es war ein Bombenfest. Mehr als 12.000 Besucher waren an den vier Tagen mit dabei. Es ist alles gut gegangen und wir sind sehr zufrieden", bilanziert der Pischelsdorfer Feuerwehr-Kommandant Rene Prem zufrieden. "Man hat wirklich gemerkt, dass jeder wieder hinaus will und es war eine sehr positive Stimmung", so Prem nach der zweijährigen, coronabedingten Zwangspause.