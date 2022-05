"Das ist eine Tasche", sagt Michaela Winkler, Lehrerin an der HAK Weiz, und fügt hinzu: "Eine Tasche, zwei Taschen." Sieben ukrainische Schülerinnen und Schüler lauschen Winkler aufmerksam. Da kommt auch schon Dascha an die Reihe. Sie soll die Mehrzahl von "Tisch" bilden und so geht es reihum. Winkler unterrichtet neben Russisch und Französisch auch Deutsch als Zweitsprache. Ihre Russisch-Kenntnisse sind derzeit sehr hilfreich. "Russisch und Ukrainisch ist sehr ähnlich", vergleichbar sei es mit der Ähnlichkeit zwischen Deutsch und Holländisch." Zudem sind viele Ukrainerinnen und Ukrainer bilingual", sagt Winkler.