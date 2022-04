Eine Sonderausstellung lässt hinter die Kulissen vom "Abakus" blicken

Am kommenden Samstag startet die Sonderausstellung der Apfelmänner im "Haus des Apfels" in Puch bei Weiz - es wird ein Einblick in den Entstehungsprozess des Abakus gewährt, Autorin Claudia Rossbacher wird aus "Steierwahn" lesen.