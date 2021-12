Facebook

Redoxx in Birkfeld: Gerlinde Karner und Chefin Gerlinde Kopp (rechts) © Ulla Patz

Einer fährt aus dem Parkplatz heraus, die nächste wartet schon – so gestaltet sich der Montagvormittag vor dem Lieb Markt in Birkfeld, wo man neben Baustoffen und Pflanzen auch Geschirr und Sportartikel kaufen kann. Tag eins nach Lockdown vier in Birkfeld. Rosi Hollensteiner kommt mit einem voll bepackten Wagerl aus dem Geschäft: "Ich habe genau das bekommen, was ich haben wollte", sagt sie und strahlt. Sie ist nicht alleine mit dem Strahlen – auch Filialleiter Johann Pölzl lacht unter seiner Maske: "Gott sei Dank ist es so gut angelaufen", sagt er. Die 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten den Wiedereröffnungstag schon sehnsüchtig erwartet, "aber auch den Kunden geht es so bei dem schönen Wetter. Sie wollen Tourenski und Schneeschuhe kaufen, das geht bei uns ja so gut".