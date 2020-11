Kleine Zeitung +

Zufallsfoto Meteor von Weiz aus abgelichtet

Ein Weizer konnte am 19. November ein ganz besonderes Schauspiel fotografieren: einen Feuerball am Himmel. Ein 270 Kilogramm schwerer Meteorit sei in die Erdatmosphäre eingedrungen und habe über der tschechisch-bayerischen Grenze zu leuchten begonnen, berichtet das Astronomische Institut der Akademie der Wissenschaften in Tschechien.