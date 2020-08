Martin Sprenger präsentierte in musikalischer Begleitung von Georg Laube sein neues Buch „Das Corona-Rätsel“ auf der Schalk-Wiese in Sinabelkirchen.

Martin Sprenger und Georg Laube bei der Vorlesung in Sinabelkirchen. © Julia Kammerer

Am vergangenen Freitag luden Martin Sprenger und Georg Laube zur Lesung auf die Schalk-Wiese in Sinabelkirchen ein. Martin Sprenger ist Arzt und Gesundheitswissenschaftler und brachte im Juli 2020 das Buch „Das Corona-Rätsel“ auf den Markt. Er war außerdem Mitglied in der Coronavirus-Taskforce im Gesundheitsministerium und gewährte dem Publikum Einblick in sein Wissen über das Virus, seine Arbeit und dem Ausstieg aus dem Ministerium. Sein guter Freund und Musiker Georg Laube begleitete den Abend mit Gitarre. Er war während des Lock-Downs auf Social Media aktiv und veröffentlichte täglich selbstgeschriebene und auch gecoverte Lieder.