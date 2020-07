Facebook

Christoph Stark (ÖVP) geht in seine fünfte Periode als Gleisdorfer Bürgermeister © Raimund Heigl

In Gleisdorf ist am Montagabend der neue Gemeinderat von Bezirkshauptmann Rüdiger Taus angelobt worden. In der konstituierenden Sitzung, die coronabedingt wie schon die letzten Sitzungen des alten Gemeinderates mit großem Abstand im Forum Kloster durchgeführt wurde, führte der Altersvorsitzende, Kulturreferent Alois Reisenhofer, durch die Sitzung. Als Wahlhelfer fungierten Kathrin Wiener (ÖVP) und Philipp Sonnleitner (Grüne), einer der acht Neuen im Gemeinderat. Dass alles korrekt über die Bühne geht, dafür sorgten in bewährter Weise Stadtamtsdirektor Manfred Oswald und Sekretärin Marlies Höfler.