Bürgermeister Erwin Eggenreich mit seiner Frau Gudrun, Sohn und Enkerl bei der Feier vor dem Weizer Volkshaus © Raimund Heigl

Es hat in der jüngeren Vergangenheit viele Zusammenkünfte nach Wahlen im Weizer Volkshaus gegeben, in denen die Stimmung angesichts des Abschneidens der SPÖ mittel bis schlecht war. Das war an diesem 28. Juni ganz anders: Nicht nur die erfreulichen Ergebnisse aus Passail, Gutenberg-Stenzengreith oder Mitterdorf an der Raab sorgten für gute Stimmung, sondern natürlich vor allem der Heimsieg in der Bezirksstadt Weiz. Mit 48,92 Prozent der Stimmen hatte Erwin Eggenreich bei der Wahl 2015 die absolute Mehrheit hauchdünn um nur eine einzige Stimme verpasst, die Wiedererlangung war das erklärte Ziel.