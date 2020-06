Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Autobahnanschlussstelle Gleisdorf Süd: Anrainer leiden unter dem Lärm © Jonas Pregartner

Im Vorfeld der Bauverhandlung für den geplanten Park&Ride-Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Gleisdorf Süd in Wünschendorf (Gemeinde Hofstätten an der Raab) wurde vergangenen Herbst ein Lärmgutachten erstellt. Das für sieben Wohnobjekte erstellte Gutachten zeige laut einem Schreiben von Ute Pöllinger, Umweltanwältin des Landes Steiermark, an die Asfinag „besorgniserregende Ergebnisse“.