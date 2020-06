Facebook

Gut zehn der Delikte betreffen (schwere) Körperverletzung © Bits and Splits/stock.adobe.com

Ab dem Sommer 2019 trudelten bei der Polizeiinspektion Weiz verstärkt Anzeigen wegen (schweren) Körperverletzungen, (Einbruchs-)Diebstählen, Suchtgiftdelikten, Sachbeschädigungen, Lärmerregungen, etc. ein. Im Winter wurde dann bekannt: Viele der Fälle stehen in Zusammenhang mit einer „amtsbekannten Personengruppe“, wie es die ermittelnden Beamten formulieren. Konkret handelt es sich um eine lose Verbindung von Jugendlichen, hauptsächlich mit Migrationshintergrund, im Alter von 14 bis 19 Jahren, die abends oder nachts im Stadtgebiet ihr Unwesen treiben – besonders an „Hotspots“ wie dem Garten der Generationen in Krottendorf, dem Schwimmbad-Parkplatz oder der Pestalozzi-Gasse, wo es erst in der Nacht auf 31. Mai zu einer Schlägerei gekommen war. „Die Jugendlichen ziehen lärmend durch die Straßen, kiffen, dealen, schlagen zu“, schildert ein Polizeibeamter.