Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Gleisdorf wurden am Wochenende Kennzeichen entwendet und vertauscht © Sujetbild: Raimund Heigl

In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte jemand in Gleisdorf eine für ihn/sie offensichtlich lustige Idee: In der Arnfelser Straße und in der Bozener Straße wurden mehrere Kennzeichen von Autos entwendet bzw. auf anderen Fahrzeugen montiert. "Wenn Sie in der Gegend wohnen, kontrollieren Sie Ihr Kennzeichen, bevor Sie ihr Auto in Betrieb nehmen!", richtete Bürgermeister Christoph Stark auf seiner Facebookseite einen Appell an die Bevölkerung, der mehr als hundert Mal geteilt wurde.